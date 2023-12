Roma, razzia nella tabaccheria: fanno saltare il distributore di sigarette, danno da 10mila euro

Colpo nella notte in Viale Sacco e Vanzetti a Roma, nel mirino dei ladri una tabaccheria. I malviventi hanno fatto ‘saltare in aria’ un distributore automatico di sigarette. Ingente il danno economico.

Notte movimentata quella appena trascorsa nella Capitale dove ignoti hanno ‘ripulito’ un distributore di sigarette di un tabacchi situato nella zona di Colli Aniene. Qui, a cavallo della mezzanotte, i ladri, avvalendosi di una micro-carica esplosiva, hanno fatto saltare in aria lo sportello trafugando quanto presente all’interno.

Sul posto, lungo Viale Sacco e Vanzetti come detto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Basilio unitamente al personale della Polizia Scientifica. Ingente il danno economico, stimato al momento, in attesa della precisa quantificazione, in circa 10mila euro.

Foto in evidenza di repertorio