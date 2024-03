Roma, Renato Zero parte con i suoi spettacoli al Palazzetto dello Sport

Renato Zero torna a cantare al Palazzetto dello Sport di Roma: ecco i suoi nuovi 8 spettacoli all’interno della Città Eterna.

Tutto per pronto per vedere Renato Zero al Palazzetto dello Sport di Roma. Il noto cantautore romano ritorna nella zona dell’Eur, dov’è cresciuto fin da ragazzo (veniva dal vicino quartiere della Montagnola). All’interno della storica arena, il poliedrico artista porterà in scena gli spettacoli di “Autoritratto”, il nuovo progetto musicale che Zero porterà a Roma per ben 8 serate a partire da mercoledì 13 marzo 2024.

I nuovi spettacoli di Renato Zero a Roma

Renato promette uno spettacolo più intimo, come molti concerti si stanno dimostrando all’interno del Palazzetto dello Sport. Niente lustrini, pailettes o elementi di spettacolo. Solo la voce del cantante e la qualità musicale delle melodie, che saranno chiamati a incantare i presenti venuti ad ascoltare il concerto. In eventi che riprenderanno il percorso musicale dell’artista romano, gli spettacoli s’ispireranno all’ultimo album inciso dal cantautore.

Cosa vedremo sul palco del Palazzetto dello Sport

Renato Zero sarà accompagnato da una band di 11 elementi, un coro e un’orchestra in video. Per i propri fan, ha preparato uno spettacolo di oltre tre ore, con i grandi classici musicali che hanno reso il suo personaggio immortale agli occhi del pubblico. La scaletta del concerto prevede l’esecuzione di 31 brani. Principalmente canterà tutti i nuovi brani degli ultimi dischi, eliminando dalla scaletta i brani più celebri della propria carriera artistica.

La teatralità di Renato Zero

Per chi ha visto in anticipo lo spettacolo a Firenze, nella prima settimana di marzo, parla di un Renato Zero divinamente teatrale. Ambientazioni che riportano agli Anni ’30, con il cantautore con vestito scuro e tocchi d’argento. L’artista, pur senza cavalli di battaglia, porta sul palco canzoni capaci di far emozionare e, perché no, magari trovare la fama che meritano. Testi bellissimi e che mandano in visibilio i fan presenti nell’arena, nell’ennesimo concerto dove si respira a pieni polmoni la magia di Renato Zero.