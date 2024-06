Roma, “rivoluzione” per la stazione Trastevere: sarà accessibile anche dal quartiere Marconi-Portuense

Iniziano i lavori per il restyling della Stazione Trastevere a Roma: dai prossimi mesi sarà accessibile da viale Marconi e la Portuense

La Stazione Trastevere pronta a cambiare volto a Roma. Sono partiti oggi i lavori per i nuovi ingressi alla struttura ferroviaria, che dal prossimo futuro potrà essere raggiunta direttamente dai quartieri su viale Marconi e via Portuense. Un progetto che, almeno a Roma, se ne parla da almeno due anni. Oggi, alla presenza del Sindaco di Roma, i vertici della Regione Lazio e quelli di Ferrovie dello Stato Italiane, è stato messo il primo mattone del cantiere.

Il restyling della Stazione Trastevere a Roma

I lavori puntano a finire entro l’inizio del Giubileo, con una Stazione Trastevere che ambisce a diventare più accessibile per i cittadini. Lo farà guardando un problema storico della struttura: l’unico accesso disponibile presente su via Gianicolense, lasciando fuori importanti aree cittadine come Marconi e Portuense. Le aree peraltro dove serve di più quest’area ferroviaria, considerato come parliamo – al pari di Monteverde – dei quartieri delle famiglie e dei lavoratori che si spostano sui mezzi pubblici per recarsi all’ufficio.

L’inizio dei lavori nel cantiere

Una stazione destinata a essere riqualificata e soprattutto apprezzata dai residenti. Il sindaco Roberto Gualtieri, oggi presente all’inizio dei lavori, guarda in grande per questo progetto: trasformare Trastevere nella quarta stazione più importante di Roma, dopo Termini, Tiburtina e Ostiense. E’ anche una dimensione cittadina che obbliga alla scelta di potenziare l’infrastruttura, che oggi è un riferimento per gli abitanti di diversi quartieri tra l’XI e il XII Municipio di Roma Capitale.

All’inizio dei lavori, un cospicuo numero di autorità. C’era l’assessore regionale Fabrizio Ghera, seguito da Gianpiero Strisciuglio (Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana) e Umberto Lebruto (Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani). Il progetto, per un valore di quasi 11 milioni di euro, toccherà la riqualificazione anche di altre stazioni ferroviarie: Fiumicino Aeroporto, Roma Termini, San Pietro, Tuscolana, Aurelia e Torricola.