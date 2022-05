Roma, ruba oltre 15.000€ e gioielli in oro e scappa: fermato ragazzo di 24 anni tunisino dai Carabinieri

I Carabinieri stavano facendo un normale controllo nella zona di via del Campo Boario. Un ragazzo però ha attirato la loro attenzione per il suo atteggiamento sospetto. Infatti, quando il giovane, 24 anni e tunisino, si è accorto che gli agenti si stavano avvicinando, ha cercato di disfarsi di un involucro al cui interno vi erano due portafogli contenenti 15.500euro, una collana d’oro del peso di oltre 100g e altri monili sempre in oro, del peso di 73g.

La denuncia

Alle spiegazioni degli agenti il ragazzo non è riuscito a rispondere con nessuna valida giustificazione. Motivo per cui è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. Al momento sono in corso gli accertamenti finalizzati a stabilire la provenienza del denaro e dei preziosi.