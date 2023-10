Roma, rutti dagli altoparlanti a Torpignattara: “E’ per allontanare i cinghiali”

Per qualcuno può sembrare divertente, ma di certo per altri non lo è stato. Durante la notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre 2023, qualche bontempone a Torpignattara ha pensato bene di munirsi di altoparlante, aprire la finestra ed emettere una serie di rutti. Il video della ‘performance’ è stato pubblicato su Instagram dall’account ‘Welcome To Favelas’. E come era prevedibile, è subito diventato virale. QUI il video

Il video dei rutti dagli altoparlanti a Torpignattara

Sono davvero in tanti gli utenti che hanno commentato il video pubblicato su Instagram dal noto account ‘Welcome To Favelas‘. C’è chi ironizza sull’accaduto: “É il comune che lo fa per allontanare i cinghiali”, ha scritto qualcuno. E ancora: “Mi sarei svegliato e avrei applaudito per l’impegno e lo sforzo”, “Doveva farlo durante la quarantena o il coprifuoco, sarebbe stato ancora più epico”, “Non tutti gli eroi indossano un mantello”. “Ste rane del Tevere so poetesse”, “Questa è la cosa più bella mai capitata a Roma”.

Qualcuno è rimasto disgustato dall’accaduto

Ma c’è anche chi si è detto disgustato dai rutti dagli altoparlanti in piena notte a Torpignattara: “Prevedo un futuro molto primitivo….senza offese per i cavernicoli”, ha scritto un utente. Uno scherzo goliardico, che ha comunque strappato un sorriso a molte persone.