Roma, scoperta discarica abusiva a un passo dai Parioli: 400 tonnellate di rifiuti in via del Foro Italico (FOTO)

Una montagna di rifiuti, a due passi dalle eleganti palazzine dei Parioli. Una discarica a cielo aperto poco lontana delle vie più esclusive della città. Cumuli di immondizia, tra cui spiccano anche una ventina di bombole. Eppure, nonostante il quantitativo di certo non indifferente, nessuno vede. E nessuno fa niente.

A segnalare questo ennesimo scempio a Roma è Marco Doria, ex delegato ai rifiuti e ambiente del VI Municipio di Roma. Stavolta la discarica è nel XV Municipio, in Via del Foro Italico, a circa 150 metri dalla Moschea.

400 tonnellate di rifiuti

La discarica vede una montagna interminabile di rifiuti, circa 400 tonnellate, che si snodano a 200 metri di distanza dai Parioli. L’immondizia sembra ormai “compattata”. I sacchi sono buttati tra l’erba, ammucchiati uno sopra l’altro in una lunga fila che emerge dalla vegetazione.