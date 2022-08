Roma: scoperto ponte imperiale di 2mila anni fa sotto la Tiburtina

Roma. All’inizio sembrava una scoperta importante sì, ma non di questa rilevanza: un semplice muretto medievale, una traccia importante che comunque non era sfuggita agli archeologici che lavoravano sul posto.

Gli scavi durante i lavori sulla Tiburtina

Poi, senza demordere, gli scavi sono andati avanti, e a poco a poco dagli strati di terra mista a fango (per una falda acquifera) ecco riaffiorare, a quattro metri di profondità, la sorpresa inaspettata: massicci blocchi di travertino che sostenevano un’arcata intera perfettamente conservata, larga almeno tre metri.

La sorpresa a quattro metri di profondità

E poi, la sorpresa si è rivelata in tutta la sua magnificenza: è riemerso uno sconosciuto ponte romano di duemila anni fa durante i lavori di allargamento della Tiburtina, all’altezza dell’undicesimo chilometro della via moderna e al VII miglio di quella antica. Stando agli esperti, la struttura di epoca imperiale serviva alla antica Tiburtina ad attraversare il Fosso di Pratolungo, poco prima del punto in cui il corso d’acqua confluisce nell’Aniene.

Le parole del Direttore degli scavi

”A febbraio scorso – racconta senza contenere troppo l’entusiasmo l’archeologo Fabrizio Santi che sta dirigendo lo scavo – è venuto alla luce parte di un primo ponte in opera quadrata di tufo, databile tra la fine del III e il II secolo avanti Cristo”.

Un gioiello di ingegneria romana

Ora il Fosso di Pratolungo continua a riservare sorprese di ingegneria e architettura romana. ”Dall’altra parte del Fosso nelle ultime settimane è cominciato ad affiorare un secondo ponte: una sorta di basso muretto probabilmente di epoca medioevale con all’inizio una base in travertino. La prosecuzione dello scavo – continua Santi – ha però riservato una sorpresa ancora maggiore”.

Le foto ufficiali degli scavi

Ecco le foto degli scatti effettuati nelle ultime ore, che ritraggono la scoperta in tutta la sua magnificenza (Le foto sono tratte dal post FB della Soprintendenza Speciale Roma, scatti di Fabio Caricchia):