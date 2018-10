Roma, sospeso lo sciopero Cotral per domani: ma resta quello di bus e metro

Lo sciopero sindacale di 4 ore dei lavoratori di Roma Tpl in programma venerdì 12 ottobre è stato sospeso. La decisione dopo un incontro positivo presso l’Assessorato Città in movimento a cui hanno preso parte la società Roma Tpl e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil.

I rappresentanti dei lavori hanno constatato il superamento delle criticità legate all’erogazione degli stipendi negli ultimi tre mesi e hanno mostrato ampia disponibilità all’apertura di un tavolo di trattativa aziendale a partire dal prossimo 18 ottobre. Resta per ora confermato lo sciopero Atac di 24 ore promosso dal sindacato Cambia-Menti M410.

“La sospensione dello sciopero previsto per le linee bus periferiche è una buona notizia. Da una parte premia l’azione a favore dei lavoratori, colmando la criticità degli stipendi non versati negli ultimi tre mesi. Dall’altra per la città, in quanto grazie alla sforzo di dialogo tra azienda, lavoratori e sindacati si evitano disagi ai cittadini, soprattutto a quelli che per muoversi adoperano linee periferiche” dichiara l’assessore alla Città in movimento Linda Meleo.