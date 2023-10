Roma, spacciava droga shaboo: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato, in flagranza, un uomo di 44 anni, residente a Roma, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, droga di tipo shaboo.

L’operazione dei Carabinieri a Roma

La droga e lo spaccio non si fermano nella Capitale. Al contrario, reclusioni, restrizioni e quarantene pare ne abbiano incrementato il consumo ed il traffico per le strade.

Il 44enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in via Tieri, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva nelle pertinenze del proprio domicilio un grammo di shaboo ad un cittadino romano e 2 grammi circa della medesima sostanza ad un cittadino filippino. Entrambi sono stati identificati e segnalati alla Prefettura di Roma, poiché assuntori di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieri, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 16 grammi di shaboo, materiale per il confezionamento e circa 205 euro in contanti ritenuti provento della pregressa attività illecita. Per questo motivo l’uomo è stato nuovamente arrestato in attesa del rito direttissimo. Presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Cos’è la droga shaboo

Come riporta il vocabolario Treccani, la droga shaboo è una droga sintetica, dall’effetto eccitante, proveniente dalle Filippine, che si presenta in forma di granuli e si consuma fumandola in pipette.