Roma, studenti in piazza: slogan contro la nuova maturità e alternanza scuola lavoro (FOTO)

Giornata di proteste in alcune piazza di Italia da parte degli studenti, Roma compresa. Alunni in corteo per protestare contro il Ministro dell’Istruzione Bianchi e contro i progetti di alternanza scuola-lavoro. Sit-in con fumogeni, slogan e megafoni sono in corso, oltre che nella Capitale, a Milano dove i ragazzi hanno organizzato manifestazioni davanti agli Istituti scolastici della città. Sfilano anche gli studenti del Veneto e quelli del Piemonte.

Roma, studenti in piazza contro maturità e alternanza scuola lavoro

A Roma il corteo è partito dalle 10.30 da Piramide ed è diretto alla sede del Miur. Gli studenti protestano “contro questa maturità, contro l’alternanza scuola-lavoro e contro il ministro Bianchi che continua a non ascoltare gli studenti e a non prendere in considerazione le condizioni in cui ci troviamo“, si legge in una nota di un’organizzazione studentesca, la OSA.

«La decisione del ministero nel ripristinare la prima e alla seconda prova dopo due anni di pandemia e incertezze è inaccettabile. Non pagheremo sulla nostra pelle le scelte di una classe politica che non ci ascolta», rincarano la dose dalla Rete degli Studenti Medi. Per questo era stato deciso di lanciare una mobilitazione nazionale per oggi venerdì 4 Febbraio. Detto, fatto, con vie e piazze delle maggiori città piene di ragazze, anche a migliaia come inizia a emergere.

Studenti in protesta a Roma (foto Welcome to Favelas)