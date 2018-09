Roma, successo per lo sport sociale che ha animato l’estate di piazza Vittorio

Il rapporto tra i cittadini romani e lo sport è da sempre intenso; tanto da regalare emozioni forti e vere.

Oggi raccontiamo dell’ ottima riuscita che hanno avuto le molteplici e variegate attività sportive organizzate e proposte dal CONI LAZIO, nei mesi scorsi, in piazza “Vittorio”, a Roma.

«L’ esperienza dello “Sport in piazza” a Piazza “Vittorio”, a Roma, – argomentano con viva soddisfazione dal CONI LAZIO – è stata un successo, per certi versi anche inaspettato: le numerosissime presenze registratesi hanno acceso in sorriso in tutti noi.

Diversi cittadini, partecipanti alle kermesse ludico – sportive e ricreative hanno voluto mettere nero su bianco l’apprezzamento per l’ organizzazione delle stesse».

E’ importante, per ragioni di tenuta sociale del Paese, che anche nelle grandi città italiane (prima tra tutte la Capitale, Roma), da nord a sud, lo sport non smetta mai di essere un vero e proprio ammortizzatore di ampio respiro.

Il comitato regionale Lazio del CONI è impegnato fattivamente nella promozione sportiva (a tutto tondo): apporta, quotidianamente, anche nel settore ludico – sportivo il proprio contributo che è idratato da competenza e professionalità.

L’ estate capitolina 2018, almeno nel plurale ambito dello sport sociale, è stata “solare”; grazie al contributo di tanti; anche a quello apportato dalla massima istituzione sportiva regionale