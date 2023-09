Roma, Terme di Caracalla aperte anche di notte: nove serate per vivere la magia del parco termale

A spasso tra le rovine delle Terme di Caracalla, per vivere il fascino dell’antica Roma sotto al chiaro di luna. Dal 14 settembre al 26 ottobre gli appassionati di storia antica potranno avventurarsi nel parco delle Terme e nei sotterranei grazie a nove appuntamenti speciali, organizzati dalla Soprintendeza Speciale di Roma in orario notturno, dalle ore 20 alle 22.

Visite serali alle Terme di Caracalla

Le visite serali permetteranno così di passeggiare nel parco delle Terme in superficie, ma anche di addentrarsi tra le palestre, la natatio, il frigidarium e gli splendidi mosaici che arricchiscono il sito archeologico. Appuntamento imperdibile sono soprattutto i sotterranei che, insieme al Mitreo, saranno accessibili anche in orari straordinari e con la presenza di una guida apposita. Sarà possibile così conoscere le particolari tecniche ingegneristiche utilizzare dagli antichi romani, come la macchina termica e idraulica che alimentava l’intero impianto, il riscaldamento delle acque e degli ambienti, al terra come in quello superiore.

Fino al 5 novembre, esposte le foto di Letizia Battaglia

Le Terme di Caracalla si snodano per circa 2 chilometri, avvalendosi di sotterranei che formano grandi gallerie carrozzabili, per un totale di 6 metri di altezza e 6 di larghezza all’incirca. In questi labirinti antichi si trovavano depositi di legname, un mulino, l’impianto di riscaldamento con i forni e le caldaie, ma anche quello idri

Oltre alla suggestione dell’area archeologica, per coloro che visiteranno le Terme di Caracalla sarà psossibile accedere fino al 5 novembre alla magia delle fotografie della mostra Letizia Battaglia-Senza fine, un’esposizione in bianco e nero che si caricherà di ulteriore splendore grazie a questi appuntamento sotto al chiaro di luna.

Quando vedere le Terme di Caracalla

Ci sono due distinti percorsi per visitare le Terme di Caracalla, con o senza guida turistica. Per il tour senza visita guidata, i giorni in cui si può prenotare la visita sono il 14 e 28 settembre, 26 ottobre. In queste date è previsto l’ingresso al Mitreo accompagnati dal personale in servizio per il costo di 8 euro.

Per il tour invece con visita guidata, le date sono 21 e 30 settembre, 5, 12, 19, 20 ottobre. In queste specifiche date si potrà accedere ai sotterranei compreso il Mitreo con visita guidata al monumento al costo del biglietto 20 euro. La visita però è riservata a gruppi di massimo 30 persone, scaglionate nei seguenti orari: 20.15 – 20.30 – 21.00 – 21.15 – 21.30 – 21.45.