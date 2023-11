Roma Termini, conto shock al parcheggio della stazione: 166 euro per una giornata di sosta

La frenetica vita quotidiana di Roma, con il suo traffico congestionato e l’atmosfera frenetica, è già abbastanza stressante di per sé. Ma per Maria, un viaggio alla Stazione Termini si è trasformato in un’esperienza costosa e frustrante, tutto a causa di un parcheggio mal segnalato e di tariffe sconcertanti.

Il conto shock al parcheggio di Roma Termini

L’avventura inizia, come racconta Il Messaggero, con l’arrivo di Maria a Stazione Termini, cuore pulsante del sistema ferroviario della Capitale. Mentre si imbatte in lunghe file di auto e macchine in doppia fila lungo Via Marsala, il parcheggio della stazione sembra la soluzione ideale con un grande “P” verde e la promettente scritta “Libero” sotto di esso.

Cartello delle tariffe scritto in piccolo alla stazione Termini

Il problema, tuttavia, sorge quando Maria si avvicina al cartello delle tariffe. Le scritte bianche su fondo blu sono difficili da leggere, specialmente da dietro il parabrezza della sua auto. La mancanza di chiarezza è aggravata dalla totale assenza della dicitura “Sosta breve“, un dettaglio cruciale che avrebbe potuto fare la differenza tra una breve sosta e un’esperienza finanziaria spiacevole.

La sventura capitata alla signora al parcheggio della stazione di Roma

Ignorando l’assenza di indicazioni chiare, Maria parcheggia la sua auto, corre per prendere il treno, e si allontana ignara dell’errore commesso. È solo il giorno successivo che la sorpresa amara si rivela: un costo totale di 166 euro, Iva inclusa, per una sosta di 25 ore e 27 minuti. La scoperta della tariffa standard di soli 19 euro per un “giorno solare” nel parcheggio a 200 metri di distanza aggrava ulteriormente la situazione. Il cartello all’ingresso non offre alcuna indicazione sulla sosta breve, ma, in fondo al pannello, una piccola riga avvisa che la sosta lunga è disponibile poco dopo, al civico 53 di Via Marsala.

Un problema per i turisti della Capitale

Il caso di Maria evidenzia la necessità di una segnaletica chiara e comprensibile, soprattutto in luoghi critici come le stazioni ferroviarie, dove i viaggiatori sono spesso di fretta e stressati. La mancanza di informazioni leggibili ha trasformato un normale giorno di viaggio in una costosa lezione sulla necessità di prestare attenzione ai dettagli, soprattutto quando si tratta di parcheggi a pagamento nella caotica Roma.

L’appello della signora

Maria spera che la sua storia possa servire come avvertimento ad altri che intendono parcheggiare alla Stazione Termini. “Non fate lo stesso errore che ho fatto io”, dice. “Prestate attenzione alle tariffe e assicuratevi di scegliere il parcheggio giusto per le vostre esigenze.”