Questo weekend tornano gli Open Day per il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica a Roma: ecco dove si terranno.

Questo fine settimana torna il consueto appuntamento con gli Open Day di Roma, ovvero l’occasione dove i cittadini possono rinnovare la propria Carta d’Identità Elettronica durante il weekend. Gli uffici dell’anagrafe capitolina, eccezionalmente aperti tra il 23 e il 24 marzo (sabato e domenica), vedranno protagonisti i municipi III, VI, VII e VIII. Inoltre, le persone potranno rinnovare la propria CIE anche attraverso i PIT presenti nel Centro Storico.

Gli Open Day per rinnovare la CIE a Roma: come fare

Come abbiamo già detto in passato attraverso diversi articoli sull’iniziativa comunale, per rinnovare la CIE durante questo weekend bisognerà prenotarsi sull’apposita applicazione presente sul sito del Ministero dell’Interno. Come negli altri frangenti, le prenotazioni saranno aperte da domani alle ore 9: sarà possibile registrarsi fino all’esaurimento dei posti all’interno dei singoli sportelli municipali e nei PIT (Punti Informativi Turistici) al centro di Roma.

Dove recarsi per gli Open Day della CIE a Roma e quando farlo

Per rinnovare le Carte d’Identità Elettroniche, i cittadini potranno recarsi presso le sedi del III, VI, VII e VIII Municipio di Roma. Questi uffici saranno aperti però solo la giornata di sabato 23 marzo, in orari che verranno comunicati al momento della prenotazione. Per quello che riguarda i PIT, li troveremo aperti tutta la giornata di sabato e la mattina di domenica 24 marzo: anche qui gli orari vi verranno indicati al momento della prenotazione digitale.

Cosa portare per rinnovare la CIE a Roma

Per rinnovare la Carta d’Identità Elettronica a Roma durante gli Open Day, dovrete munirvi di alcuni importanti documenti. Anzitutto vi servirà la prenotazione per partecipare all’evento. Poi, dovrete portarvi dietro la vecchia carta d’identità e un carta per il pagamento elettronico (bancomat, carta di credito, PostePay). Il pagamento elettronico sarà l’unico accettato allo sportello per effettuare il rinnovo del proprio documento agli sportelli aperti dal Comune.