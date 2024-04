Roma, Torre Angela si “coccola” il suo baby campione di boxe Anthony: terzo titolo consecutivo

Anthony El Moety si è riconfermato Campione Italiano : andiamo a conoscere il nuovo talento della boxe, vive a Torre Angela a Roma.

Anthony El Moety vince ancora, con il piccolo campione che porta il terzo titolo italiano di fila a Roma. Il ragazzo, proveniente dal quartiere di Torre Angela, si sta dimostrando un piccolo prodigio della boxe: infatti, il successo arriva ad appena quindici anni. Il ragazzo è riuscito nell’impresa durante la trasferta di Chianciano Terme, dove grazie alla sua vittoria è stato incoronato Campione Italiano Junior nella categoria 52 kg.

A Roma il baby campione della boxe: Anthony El Moety

Il ragazzo è già conosciutissimo a Torre Angela, con i residenti che conoscono i suoi risultati eccezionali nel pugilato. Ora punta a farsi conoscere su tutto il territorio di Roma, in un palmares che già lo celebra come miglior talento nella boxe sulla scena italiana e soprattutto a livello internazionale. Italiano di seconda generazione, suo nonno nacque in Egitto: questo non lo ferma ad affermare come sia un romano doc il giovane Anthony.

Un talento della boxe coltivato a Roma

Anthony El Moety proviene dalla Boxe Torre Angela, palestra che si trova su via Biccari. Come racconta Il Messaggero, il 15enne ormai da anni si allena all’interno della struttura con grande costanza e determinazione. A seguirlo nei difficili allenamenti il maestro, ovvero il papà Alessandro che lo ha fatto debuttare negli incontri della boxe agonistica.

Grazie ai consigli del padre, il ragazzo la scorsa settimana è stato capace di portare a casa il suo secondo titolo di pugilato consecutivo. Il terzo di fila, considerato come nel 2022 si era imposto nella categoria Schoolboys e successivamente era risultato vittorioso anche nella categoria degli Juniores.

Un talento per la Nazionale Italiana di pugilato

Ispirandosi al leggendario campione Muhammad Ali, Anthony sta cominciando a scrivere la storia di una carriera che potrebbe diventare stellare nel mondo del pugilato italiano e internazionale. Con la maglia Azzurra dell’Italia, il giovane viene già soprannominato “Il Professore”: a dargli questo nome il commissario federale Patrizio Oliva, rimasto colpito dalla sua tecnica e la pulizia pugilistica nonostante la giovane età. Doti che sono provate anche dal suo score: attualmente ha vinto 40 match ed è stato sconfitto solo 2 volte.