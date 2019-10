Roma, tragedia al Pigneto: incendio in un palazzo, morta una donna di 64 anni

Alle ore 01.20 circa di oggi, 15 Ottobre 2019, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, sono intervenute in Via L’Aquila n°35, zona Pigneto, per un incendio scoppiato in un appartamento sito al VI piano di un edificio di otto.

Sul posto sono intervenute due Squadre VVF, un’Auttobotte VVF, il Carro Autoprotettori VVF, un’Autoscala VVF nonché il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio. Il personale operativo, prontamente intervenuto, ha iniziato l’opera di spegnimento evitando il propagarsi delle fiamme verso altre stanze.

Purtroppo però, durante le operazioni di spegnimento, nella chiostrina del palazzo, è stato rinvenuto il corpo di una donna, classe 1955. In corso gli accertamenti da parte dell’Autorità presenti sul posto.