Roma Tre, ecco i nuovi corsi che prenderanno il via a Ostia

Roma Tre organizza una nuova giornata di orientamento a Ostia: verranno presentati tre nuovi corsi universitari.

Roma Tre illustra i propri corsi ai cittadini, e soprattutto ai giovani, di Ostia. E’ l’iniziativa portata avanti dall’Ateneo capitolino, che la prossima settimana terrà una giornata di orientamento per presentare tre nuovi corsi universitari. Discipline legate alle caratteristiche del territorio lidense, che puntano all’obiettivo di attirare numerosi ragazzi residenti nel X Municipio e farli avvicinare a un percorso accademico che li aiuti, poi, in un futuro professionale.

La giornata di orientamento di Roma Tre a Ostia

L’evento targato Roma Tre si svolgerà nella mattinata di lunedì 27 maggio, dalle ore 11. Si tratterà di un’ora e mezza all’insegna dei nuovi programmi accademici della rinomata Università, che saranno presentati in esclusiva a Ostia. La giornata di orientamento è stata organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica, con contributi che arriveranno dai Dipartimenti di Scienze e Giurisprudenza.

Il programma della giornata universitaria

L’evento partirà lunedì mattina all’Aula Magna del Polo Universitario di Ostia, situato in via Bernardino di Montecastro. Aprirà l’evento il professore Salvatore Andrea Sciuto, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica. Sarà l’occasione per presentare la new entry nell’offerta formativa del Dipartimento, che lancerà i corsi di Ingegneria Biomedica, Ingegneria Elettronica e poi Ingegneria Meccanica, con particolare riferimento al curriculum Tecnologie per il Mare e che si svolgeranno proprio a Ostia.

Durante la presentazione, il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica presenterà anche una propria creatura robotica: si tratta del Mate Rov, il drone marino realizzato dagli studenti dipartimentali e che sarà prossimo a una competizione internazionale sul mondo della robotica.

Da mezzogiorno, infine, saranno presentati ulteriori due corsi. La Professoressa Livia Leoni presenterà il corso di Scienze e Culture Enogastronomiche, che farà riferimento al Dipartimento di Scienze e si svolgerà a Ostia. La professa Giovanna Pistorio, invece, presenterà il corso Servizi giuridici un curriculum dedicato alla “Sicurezza territoriale e informatica”, che si svolgerà sempre a Ostia e farà riferimento al Dipartimento di Giurisprudenza.