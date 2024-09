Roma Tre incontra la Scienza, l’Ateneo illuminato dalla Notte Europea dei Ricercatori

Stasera l’Università degli Studi di Roma Tre organizzerà diversi incontri per l’appuntamento della Notte Europea dei Ricercatori 2024

L’Università degli Studi Roma Tre si prepara ad accogliere la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, un evento che celebra l’affascinante mondo della scienza e della ricerca. La manifestazione, in programma domani, venerdì 27 settembre, dalle 19:00 alle 24:00, si terrà presso le sedi di Via della Vasca Navale 107/109 e di Via Vito Volterra 62. L’evento, parte del progetto #LEAF , è organizzato da Frascati Scienza e promosso dalla Commissione Europea e dalla Regione Lazio.

La Notte Europea dei Ricercatori all’Università degli Studi di Roma Tre

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel mondo della ricerca in modo divertente e coinvolgente. L’evento, che conclude la Settimana della Scienza, offre un ricco programma di attività interattive, visite ai laboratori di ricerca, mostre e laboratori per i più piccoli. L’obiettivo principale è rendere la scienza accessibile a tutti, dimostrando come la scienza e la tecnologia possano rispondere alle domande sulla realtà, migliorare la vita di ognuno e rappresentare un investimento per il futuro dei giovani.

Il programma dell’evento

L’Università degli Studi Roma Tre partecipa all’evento con i suoi Dipartimenti di Architettura, Economia, Economia Aziendale, Filosofia Comunicazione e Spettacolo, Giurisprudenza, Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche (DICITA), Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica (DIIEM), Matematica e Fisica, Scienze, Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Studi Umanistici. Il programma, ricco e variegato, prevede laboratori, mostre, spettacoli, attività interattive e approfondimenti su temi come biodiversità, cambiamenti climatici, sostenibilità, robotica, Sistema Solare, arte e matematica, nuove tecnologie, architettura, riciclo, realtà virtuale, intelligenza artificiale, nanoscienza, fisica e chimica.

La scienza raccontata a tutti

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici rappresenta un’occasione imperdibile per avvicinarsi al mondo della scienza e della ricerca. L’evento, ad accesso gratuito, offre un’esperienza coinvolgente e stimolante per tutte le età. Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito web dell’Università degli Studi Roma Tre.