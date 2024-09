Roma Tre porta le scienze a Ostia, “La Scienza incontra il territorio” il 12 e il 21 settembre 2024

L’Università degli Studi di Roma Tre organizza tre eventi di grande spessore scientifico sul territorio di Ostia Lido

L’Università degli Studi Roma Tre è lieta di annunciare un ciclo di tre eventi imperdibili, intitolato “La Scienza incontra il Territorio”, in programma per settembre 2024 a Ostia. Questa iniziativa mira ad avvicinare la cittadinanza alla conoscenza scientifica e culturale, portando la ricerca fuori dai laboratori e rendendola accessibile a tutti.

Gli eventi di approfondimento scientifico organizzati da Roma Tre a Ostia

Il ciclo di eventi si inserisce nel progetto “Città Studio”, lanciato dall’Università degli Studi di Roma Tre nel 2023, che ha come obiettivo principale quello di diffondere il sapere oltre le aule universitarie, coinvolgendo attivamente la comunità locale. Gli eventi in programma:

Giovedì 12 settembre , ore 18:00 – Via Bernardino da Monticastro , 1

“La Vita invisibile degli alimenti fermentati” a cura della prof.ssa Livia Leoni e dello chef Fabio Toso . Un viaggio affascinante nel mondo dei microrganismi e del loro ruolo fondamentale nei processi di fermentazione.

, ore 18:00 – , 1 “La Vita invisibile degli alimenti fermentati” a cura della prof.ssa e dello chef . Un viaggio affascinante nel mondo dei microrganismi e del loro ruolo fondamentale nei processi di fermentazione. Sabato 21 settembre , ore 10:00 – Parco Archeologico di Ostia Antica

Visita guidata a cura del prof. Marcello Spanu . Un’opportunità unica per scoprire i segreti di uno dei siti archeologici più importanti della regione, attraverso una prospettiva storica inedita.

, ore 10:00 – Visita guidata a cura del prof. . Un’opportunità unica per scoprire i segreti di uno dei siti archeologici più importanti della regione, attraverso una prospettiva storica inedita. Sabato 21 settembre, ore 18:00 – Piazza Anco Marzio (Ostia)

“Cotture col Forno Solare: fa bene al pianeta, fa bene a noi” a cura della prof.ssa Daniela Tofani e dell’ing. Alessandro Varesano. Un’introduzione alle tecniche di cottura sostenibili con il forno solare, per uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente.

Come partecipare agli eventi dell’Università sul Litorale Romano: la guida

Per partecipare alla visita guidata del 21 settembre è richiesta la prenotazione, che sarà possibile effettuare a breve direttamente sulla pagina dedicata dell’Università. Questi eventi rappresentano un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze e partecipare attivamente alla vita culturale e scientifica della città. Non mancate!