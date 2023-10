Roma, turisti e cittadini ‘ingabbiati’ a Termini: tutto transennato per i cantieri

Caos a Termini per i lavori di manutenzione legati al restyling di piazza dei Cinquecento. Lo spazio, ampiamente transennato davanti la stazione ferroviaria, sta costringendo i pedoni – quindi pedoni e turisti – a camminare sulla strada, con il rischio di essere investiti da qualche automobile. La vicenda, inoltre, sta anche complicando il servizio taxi davanti la famosa stazione ferroviaria nel Centro Storico.

Turisti e cittadini soffrono i cantieri davanti la stazione Termini

Su Il Corriere della Sera, i cittadini intervistati lo dicono apertamente: “Siamo ingabbiati dal cantiere”. Una realtà di forte disagio, che ha reso il tratto pedonale tra la stazione e piazza della Repubblica pericoloso. Per il Giubileo, ormai il centro storico pullula di continui cantieri urbani. Pochi giorni fa, tra Teatro dell’Opera e via delle Quattro Fontana, in pochi metri si potevano contare la bellezza di 15 cantieri urbani. Aree di lavoro, che hanno mandato completamente in tilt il traffico nel centro storico capitolino.

Lo sdegno dei turisti romani

Chi arriva qui in Italia da altri paesi, è semplicemente sbigottito. I lavori per il Giubileo hanno inghiottito i marciapiedi, costringendo i turisti con gli hotel tra piazza della Repubblica, via Vittorio Emanuele Orlando e via XX Settembre a passeggiare letteralmente per strada con le valigie. Il tutto, peraltro, in un punto cittadino dove ogni giorno passano migliaia di auto e qualcuna esagera con l’alta velocità.

Un disagio immenso per le persone che scendono a Termini

Certo, si potrebbe scendere direttamente a piazza della Repubblica con la Metro A, sperando di rimanere incolumi ai furti perpetrati dalle borseggiatrici. Il sindaco Gualtieri aveva parlato di disagi coi cantieri per il Giubileo, ma forse qui stiamo andando oltre e anche di molto. Si rischia di essere investiti col nuovo cantiere aperto lunedì, in lavori che probabilmente finiranno – senza ritardi di progetto – solo a dicembre 2024.