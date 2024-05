Roma, un incendio gli distrugge la casa: parte la raccolta su GoFundMe per aiutare Donatella e Mattia

Perdono la casa in un incendio nel quartiere San Paolo-Ostiense di Roma: parte la raccolta fondi su GoFundMe per Donatella e Mattia.

E’ partita una raccolta fondi per due cittadini di Roma, che il mese scorso hanno visto distrutta la propria casa in un disastroso incendio. Gli aiuti verso la signora Donatella e il figlio Mattia sono partiti dai condomini di viale Leonardo Da Vinci, che hanno aperto una raccolta sulla piattaforma di GoFundMe. Un gesto di solidarietà per i due cittadini, che purtroppo con l’incidente hanno visto aumentare i loro problemi economici.

Raccolta fondi per aiutare Donatella e Mattia a Roma

La casa di Donatella e Mattia è andata in fiamme nella giornata del 12 aprile: un incidente che si è innescato per un cortocircuito, come evidenziato anche dalle perizie tecniche successive al rogo. Una situazione molto spiacevole, che ha costretto madre e figlio a uscire dalla loro casa, con l’appartamento definito “inagibile”. In un nucleo familiare che già vedeva delle difficoltà finanziarie, la situazione incorsa ha ulteriormente aggravato la loro posizione socio-economica.

L’aiuto dei condomini del quartiere San Paolo Ostiense

Fortunatamente la signora Donatella può contare su condomini, e amici, d’oro, che non hanno voltato la testa dall’altra parte davanti al suo problema. La signora Ada Petrone, conoscendo la situazione dei due cittadini, ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma digitale GoFundMe: fino adesso ha raccolta una cifra superiore ai 1200 euro.

Soldi necessari per la vita di Donatella e Mattia, che gli permetteranno di rientrare quanto prima nel proprio appartamento e riparare i molteplici danni provocati dal devastante incendio. Madre e figlio, all’interno dell’incidente, hanno perso improvvisamente tutti i loro beni, non avendo al momento le possibilità economiche per sistemare la propria casa e renderla nuovamente agibile.

Ad aggravare il quadro le difficoltà di Mattia, che nonostante sia ventenne ha la necessità della madre per poter affrontare la quotidianità. L’obiettivo della raccolta fondi, per poter iniziare i lavori, è segnata al raggiungimento di 5 mila euro.