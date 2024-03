Roma, un nuovo ponte Giulio Rocco per Garbatella e Ostiense: ecco quando partiranno i lavori

Annunciati dopo un decennio i lavori per la ricostruzione del ponte Giulio Rocco a Roma: il collegamento cruciale per Ostiense e Garbatella.

A Roma sorgerà un nuovo Ponte Giulio Rocco. Ad annunciarlo il Presidente dell’VIII Municipio, Amedeo Ciacchero, con i lavori per la riapertura della struttura che potrebbero iniziare nelle prossime settimane. Da anni i residenti di Ostiense, Garbatella e San Paolo chiedono l’inizio dei cantieri sul ponte, che geograficamente è una chiave di collegamento urbanistico cruciale tra questi tre grandi quartieri della zona municipale.

I lavori sul ponte Giulio Rocco di Roma: ecco il programma

Il ponte venne chiuso intorno alla metà del 2015, visto il pericolo di instabilità della stessa struttura. Da anni ormai si discute dell’abbattimento e la ricostruzione, a norma, del ponte, soprattutto per la crucialità urbanistica all’interno dell’VIII Municipio. Come annunciato dal presidente Ciaccheri, la struttura verrà prima abbattuta e poi ricostruita, in modo d’andare incontro alle esigenze dei residenti dei tre principali quartieri di questo Municipio.

Il progetto per la ricostruzione del ponte tra Ostiense e Garbatella

I lavori per l’abbattimento e la ricostruzione del ponte spetteranno all’Astral, con i cantieri che potrebbero già iniziare da dopo Pasqua. In oltre un decennio di sollecitazioni per quest’opera urbana, arrivata dalla politica municipali, i residenti e la rappresentanza studentesca di Roma Tre (sotto si trovano i Dipartimenti di Giurisprudenza e DAMS), tanti sono stati i rallentamenti per iniziare le manutenzioni sul ponte.

Vi furono anzitutto le problematiche emerse dalle competenze sul ponte Giulio Rocco, in un dilemma ulteriormente complicatosi con il passaggio della Roma-Lido e la Metro B sotto la struttura. Poi il finanziamento del lavoro, che ovviamente richieste una spesa molto ingente per permettere la ricostruzione e la messa in sicurezza della struttura urbanistica. Infine la definizione del progetto intorno al Giulio Rocco, che di fatto tornerà a essere una strada fondamentale nella viabilità del Municipio. Superati finalmente questi ostacoli, tutto sembrerebbe far ponderare verso una partenza dei lavori a breve.