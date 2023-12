Roma, ‘Uno stupro al giorno’: il rapporto di Uil Lazio e Eures che spaventa

Escono i drammatici di Uil Lazio ed Eures a Roma: nella Città Eterna si svolge almeno uno stupro al giorno verso le donne.

Un recente rapporto di UIL Lazio ed Eures ha rivelato statistiche allarmanti sulla violenza di genere a Roma. Il rapporto, che si concentra su femminicidio e violenza di genere, afferma che si verifica più di uno stupro al giorno e più di un femminicidio al mese nella città.

I dati di Uil Lazio ed Eures sugli stupri a Roma

Nei primi dieci mesi del 2022, ci sono stati 12 femminicidi e 371 casi confermati di violenza sessuale. Ciò significa che il 74% di tutte le denunce nel Lazio sono concentrate a Roma, rendendola una delle prime regioni in Italia per i cosiddetti crimini di genere. Questi crimini includono maltrattamenti in famiglia e tra conviventi, violenza sessuale e stalking.

Gli studi di Uil Lazio ed Eures

Il rapporto evidenzia anche l’aumento dei crimini commessi contro le vittime di età inferiore ai 14 anni, che è passato da 23 a 33 (+43,5%), superando l’aumento medio nazionale (+35,8%, da 335 nel 2020 a 455 nel 2021). Roma ha registrato il maggior aumento (+90,9%), con 21 denunce rispetto alle 11 dell’anno precedente. Il rapporto UIL Lazio e Eures sottolinea l’urgente necessità di un cambiamento radicale nella lotta contro la violenza, così come contro il maschilismo e la cultura patriarcale. Nonostante le leggi e l’inevitabile evoluzione culturale, questi atteggiamenti dannosi continuano a dominare, influenzando l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro, la disparità salariale, le responsabilità di cura dei bambini e degli anziani, e altro ancora.

Il rapporto sugli stupri a Roma

Il rapporto chiede più che gesti simbolici come la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e le panchine rosse. Sottolinea l’importanza del linguaggio e dei commenti, che possono alimentare i pregiudizi e influenzare l’opinione pubblica. In conclusione, il rapporto di UIL Lazio e Eures dipinge un quadro cupo dello stato della violenza di genere a Roma. Serve come un appello all’azione per la società per affrontare questi problemi e lavorare per creare un ambiente più sicuro per tutti.