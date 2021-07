Roma, vedono la Polizia e tentano la fuga: fermato un minorenne con 12 dosi di anfetamina

Con l’arrivo del fine settimana i controlli sul territorio operati dalla Questura di Roma si intensificano. Proprio in tale contesto, gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, ha fermato ed arrestato, in due distinti interventi, due uomini, rispettivamente per droga e per furto aggravato.

Togliatti: prima l’inseguimento e poi lo scontro, fermato un ragazzo con l’anfetamina

Il primo arresto è avvenuto in via Palmiro Togliatti quando i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente di uno scooter che si aggirava con fare sospetto, unitamente ad un passeggero, nei pressi della suddetta via. Alla vista degli agenti il giovane ha accelerato la marcia tentando di darsi alla fuga. L’immediato inseguimento, protrattosi sino a via Grotta di Gregna, è terminato quando i malviventi sono andati ad impattare contro un’auto per poi proseguire la fuga a piedi. Uno dei due, minorenne, è stato assicurato e trovato in possesso di 415 euro in contanti e 19 dosi di anfetamine, pronte per essere cedute, mentre l’altro è ancora ricercato.

L’altro arresto è avvenuto in via Natale Palli, angolo via Amedeo Cencelli, dove gli agenti della Sezione Volanti, dopo aver ricevuto la segnalazione e la descrizione di un possibile ladro, hanno sorpreso H.A., 46enne albanese, sporco di fuliggine e un’autovettura, nelle immediate vicinanze, a cui era stato appena asportato il catalizzatore.