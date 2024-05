Roma, via ai lavori (notturni) sulla Prenestina: i tratti interessati, ecco quando finirà il cantiere

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, annuncia i lavori notturni sulla via Prenestina: ecco i tratti interessati dal cantiere.

E’ partito il cantiere notturno per i lavori di manutenzione stradale su via Prenestina, a Roma. Secondo il cronoprogramma fatto dal Comune guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, gli interventi dovrebbero finire in tempo per il Giubileo. Il cantiere potrebbe riaprire entro la fine di quest’estate, con il termine dei lavori previsto nell’ultima settimana di agosto 2024. Gli operai al lavoro nell’area, come sappiamo, dovranno intervenire su un ampio tratto stradale.

Il cantiere notturno per i lavori sulla Prenestina a Roma

Il progetto per il rifacimento stradale vede l’inserimento di nuovo asfalto per 300 metri della tratta. L’area che vedrà gli operai all’opera, parte dal piazzale Labicano e si esaurisce allo svincolo per raggiungere il Grande Raccordo Anulare. Si tratta di un lavoro fatto in virtù dell’Anno Santo, che coinvolgerà anche diverse strade della zona Prenestina e dell’Appio-Latino: un progetto che sarà diviso in due fasi, per il costo complessivo di 7,5 milioni di euro.

Il progetto sulla Prenestina

Il progetto è stato affidato all’Anas direttamente da Roma Capitale, con il Comune che sta monitorando attentamente lo svolgimento dei lavori. Ieri sera è avvenuto il primo sopralluogo del Sindaco di Roma, con Gualtieri che ha mostrato di tenere moltissimo alla realizzazione di questi interventi di manutenzione stradale alle porte del Centro Storico capitolino.

La presenza del sindaco Gualtieri, accompagnato dall’assessora Ornella Segnalini, ha permesso di fare un punto sullo stato dei lavori sulla via Prenestina e vedere se le tabelle di marcia stanno venendo rispettate. Sul posto erano presenti anche il Presidente del V Municipio, Mauro Caliste, e l’assessora Maura Lostia.

Le idee del Campidoglio per la via Prenestina

Due interventi quelli previsti dal Comune di Roma. Il primo su una tratta di quasi cinque chilometri, in un’area di lavoro che si estenderà da piazzale Labicano alla Palmiro Togliatti. Il secondo andrà dalla Palmiro Togliatti allo svincolo del GRA, con i lavori che preannunciano l’istallazione di 9 centimetri di manto stradale nuovo. Complessivamente in tutta l’area di lavoro, sarà rifatta la segnaletica orizzontale, la messa in quota dei chiusini e la pulizia delle caditoie.