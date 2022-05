Roma, via Merulana bloccata dalle 9 del mattino: “devono ancora togliere le vecchie decorazioni natalizie”

A scrivere un utente su Facebook che, sorpreso, si chiede come sia possibile. L’intera via, da S. Maria Maggiore a S. Giovanni è bloccata in entrambi i sensi di marcia. Con sbarre e transenne hanno iniziato a Maggio, di lunedì mattina, a togliere le decorazioni che stanno, comprensibilmente, cadendo.

Foto di Carlo G. presa dal gruppo Facebook Sei dell’Esquilino

Via Merulana bloccata

La via era decorata così da metà Novembre. I residenti quasi si erano dimenticati. C’è chi ci scherza su. Chi invece non si capacita come sia possibile. “Siamo a fine Maggio e si ricordano solo quando le luminarie cadono a pezzi di toglierle”. Una scena un po’ bizzarra che però ha creato disagio per i cittadini.

La chiusura della strada ha provocato un grande traffico nelle zone vicino. Ovviamente questo ha portato anche disagi per i mezzi di trasporto. Atac ha fatto sapere che, per i lavori in corso, le linee 16-714 da piazza Santa Maggiore, deviano via Carlo Alberto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto e viale Manzoni.