Romano Prodi, morta la moglie Flavia Franzoni: malore in vacanza

Morta Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi. La scomparsa della compagna dell’ex Presidente del Consiglio è avvenuta oggi in Umbria, dove i due coniugi si erano recati per un cammino insieme ad altri amici, tra i quali l’ex ministro Arturo Parisi.

Flavia Franzoni: oggi era in cammino verso Assisi, dopo aver trascorso la notte a Gubbio. Si trovava su un sentiero francescano quando improvvisamente è caduta. Si è accasciata, forse a causa di un malore che si è rivelato fatale

Morta la moglie di Romano Prodi

La moglie dell’ex Premier aveva 76 anni ed era era originaria di Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Quattro anni fa, nel 2019. la coppia aveva festeggiato le nozze d’oro. Niente faceva presagire che Flavia Franzoni potesse avere problemi che portassero a un epilogo così tragico. Appena caduta, sono stati tentati i soccorsi, ma per la 76enne non c’è stato nulla da fare. Sono stati effettuati numeri tentativi di soccorso, da quanto viene ricostruito, da parte della centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto due squadre del servizio regionale Umbria del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

I soccorritori hanno lavorato sotto un violento temporale, ma nonostante gli sforzi, non sono riusciti salvarle la vita. Il resto del gruppo è quindi stato riportato indietro dai mezzi di soccorso, mentre la salma è stata recuperata da un’altra unità operativa.

I messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica, a partire dalla Premier Giorgia Meloni, che ha pubblicato un post su Twitter. “La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari”, ha scritto la Presidente del Consiglio.