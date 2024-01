Rottura di una tubatura a San Giovanni, geyser d’acqua alto 10 metri

Rottura di una tubatura nel quartiere di San Giovanni a Roma: geyser alto più di 10 metri su via Amiterno all’Appio Latino.

Un’imponente rottura di una tubatura ha generato un geyser d’acqua alto 10 metri a San Giovanni, causando la chiusura immediata di Via Amiterno. L’incidente, verificatosi intorno alle 11:00, ha provocato il riversamento rapido d’acqua sulla strada, richiedendo l’intervento tempestivo delle autorità locali.

Le pattuglie del VII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale sono giunte prontamente sul luogo insieme al personale di Acea per affrontare la situazione critica. La perdita d’acqua, alimentata da una forte pressione, ha reso necessaria la chiusura di Via Amiterno al traffico veicolare dalla intersezione con Via Sannio fino a Via Veio.

La decisione di chiudere la strada è stata presa al fine di consentire agli addetti tecnici di intervenire in modo efficiente per risolvere il problema alla tubatura. Tuttavia, questa misura ha inevitabilmente causato disagi significativi al traffico dell’intera zona, con ripercussioni sulla viabilità locale.

Il personale di Acea sta attualmente lavorando per riparare la tubatura danneggiata e ripristinare la normalità in Via Amiterno. Nel frattempo, le autorità invitano i residenti e gli automobilisti ad evitare la zona interessata e a cercare percorsi alternativi per minimizzare i disagi.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti forniti dalla polizia locale di Roma Capitale e dalle autorità competenti per le informazioni più recenti sulla situazione e sui tempi di riapertura della strada.

L’incidente ha suscitato la preoccupazione dei residenti e degli automobilisti della zona, che si sono interrogati sulle cause della rottura della tubatura. Acea ha dichiarato che sta indagando sull’accaduto e che fornirà ulteriori dettagli non appena disponibili.