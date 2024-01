Rubano furgone Acli Roma: ritrovato gravemente danneggiato

Rubano il furgone dell’Acli Roma nel quartiere di Garbatella: ritrovato gravemente danneggiato poche ore dopo a Roma Est.

Ore drammatiche per l’Acli Roma, che ha visto il furto di un proprio furgone refrigerato. Il mezzo, come denunciato dalla stessa associazione cattolica, era centrale per la consegna dei pasti verso le persone più povere della città. Il danno potrebbe essere pesantissimo su tutto il territorio capitolino, considerato come i rappresentati dell’Acli contano come potrebbero saltare 280 mila pasti nella Città Eterna da oggi.

Il mezzo era utilizzato dall’Acli proprio per consegnare i pasti ai poveri della Città Eterna, con il veicolo che percorreva quotidianamente tutti i Municipi capitolini. Al momento del furto, il mezzo era regolarmente parcheggiato all’interno della struttura dell’Acli Roma nel quartiere di Garbatella, a via Prospero Alpino. Chi ha colpito l’associazione probabilmente sapeva bene la centralità del mezzo nelle operazioni verso le persone più bisognose della Città, con lo stesso veicolo che era arrivato a percorrere oltre 61 mila km in giro per Roma.

Furto del furgone dell’Acli Roma: le dichiarazioni di Lidia Borzì dopo il ritrovamento del mezzo

Nella giornata di lunedì 8 gennaio 2023, il furgoncino è stato ritrovato. A darne notizia Lidia Borzì, presidente dell’Acli Roma: “Il furgoncino refrigerato delle Acli di Roma – utilizzato per il trasporto di beni alimentari per i più fragili – è stato ritrovato abbandonato in una zona di Roma Sud-Est. Il fatto si è reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e alla collaborazione delle Forze dell’Ordine. Fondamentale, nel ritrovamento, è stata la grande azione di sensibilizzazione resa possibile dalla diffusione della notizia sui media romani. I danni al mezzo sono ingenti e si prevedono interventi molto costosi. Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi per rimettere in azione il furgoncino il prima possibile”.

Furgone rubato all’Acli Roma: la raccolta fondi per ripararlo

Essendo gravemente danneggiato, l’Acli Roma ha deciso di aprire una raccolta fondi per le spese di manutenzione. Si potrà versare un contributo all’IBAN:IT 59S030 69096 061 00000019199 con la causale un “Un Furgone per la speranza”. I soldi serviranno a rimettere il mezzo su strada nel minor tempo possibile, così da tornare a disposizione dei poveri.