Rubano le marmitte delle smart: ‘beccata’ banda, tra loro anche un minore

Furto aggravato, è questa l’accusa di cui dovranno rispondere tre persone di 26, 22 e 16 anni — tutte con precedenti — arrestate dai Carabinieri della stazione di Tor Tre Teste. I tre sono stati ‘beccati’ dai militari mentre rubavano le marmitte di alcune smart.

Rubano le marmitte delle smart: com’è andata

I militari, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti in via Locorotondo dove erano state notate delle persone a bordo di un’auto aggirarsi con fare sospetto tra i veicoli parcheggiati in strada. I tre, come accennato, sono stati colti nell’atto di asportare gli impianti di scarico di alcune autovetture “Smart” parcheggiate in strada.

La fuga e la perquisizione

La banda è stata poi intercettata e fermata mentre transitava sulla strada bordo del veicolo a noleggio. In un primo momento ha tentato la fuga a piedi e successivamente opponendo resistenza. All’esito delle perquisizioni personali e veicolare, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 6 terminali di scarico, riconducibili per forma e dimensioni alle automobili “Smart”, nonché specifiche attrezzature per la rimozione di marmitte e catalizzatori, il tutto contenuto all’interno del bagagliaio e del vano portaoggetti della vettura a loro in uso.

Il fermo

I due maggiorenni sono stati condotti presso le aule dibattimentali del Tribunale Ordinario di Roma per lo svolgimento dell’udienza al termine della quale gli arresti sono stati convalidati, mentre l’arrestato minorenne è stato associato presso il centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

Altre due denunce per ricettazione

E nelle ultime ore, altre due persone sono state denunciate per ricettazione. I due soggetti, fermati a bordo di un furgone da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, al termine del controllo sono stati trovati in possesso di altre 5 marmitte appartenenti a ad autovetture “Smart” nonché attrezzi utili alla rimozione di marmitte e catalizzatori.