Ruota panoramica sul litorale, ecco chi ha vinto tra Ostia e Fiumicino: si parte a giugno

Una ruota panoramica per Ostia e Fiumicino: quali dei due territori la installerà per primo in vista dell’estate 2024?

Chi installerà per primo la ruota panoramica, tra Ostia e Fiumicino? Sul Litorale Romano è una gara a chi aprirà prima l’attrazione turistica sul proprio territorio. Tutto questo dopo le intenzioni del sindaco Mario Baccini, volenteroso di portare la giostra anche sul proprio territorio comunale. Anche nella zona lidense si sarebbe riaperto il discorso, con la Giunta di Mario Falconi che spera di aprirla entro poche settimane.

Una ruota panoramica per Ostia e Fiumicino

Tra i due territori marittimi è gara aperta, anche se tutto fa presumere come ognuno avrà una propria ruota panoramica. Fiumicino è stato l’ultimo a mostrare interesse per l’attrazione, sfruttando la possibilità di una giostra che faccia vedere dall’alto il lungomare comunale e magari la zona aeroportuale. Come emerge dalle indiscrezioni di Repubblica, la strutta verrebbe aperta a largo Marinai d’Italia: per intenderci a pochi passi dalla Darsena e la famosa Passerella pedonale del territorio fiumicinese. Un’area peraltro molto vissuta dai cittadini e i giovani del territorio, considerata la presenza dei parcheggi, dei ristoranti e soprattutto alcuni locali della movida notturna.

Il progetto del sindaco Baccini

Baccini crede pienamente in un progetto attorno alla ruota panoramica, forte anche dell’inizio dei lavori attorno al nuovo porto di Fiumicino. La struttura, che resterà operativa fino al 31 agosto, sorgerà all’interno del parcheggio tra largo Marinai d’Italia e largo Giancarlo Franco Bozzetto. Una scelta che potrebbe creare dei malumori nei residenti nella zona della Darsena e viale Traiano: la struttura mobile taglierà i posti per moto e scooter, oltre a ventiquattro posti auto. Tutto ciò, peraltro, in una zona dove ci sono pochi posti macchina nel periodo estivo.

Mario Falconi rilancia l’idea di piazza Sirio

Nonostante le lamentele del Comitato di Quartiere “Ostia Levante”, la possibilità di una ruota panoramica nel X Municipio non è tramontata. Le indiscrezioni attorno agli uffici di piazza della Stazione Vecchia parlano di un rilancio sull’idea di portare la struttura a piazza Sirio, a pochi passi dagli stabilimenti balneari del lungomare Duilio. La speranza è, a questo punto, che l’installazione risolva anche un problema di decoro all’interno della zona: in primis la presenza delle roulotte nell’area dei parcheggi pubblici.