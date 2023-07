Sabaudia, il gruppo delle Fiamme Oro trionfa ai mondiali Junior e Under 23: Italia al terzo posto

Terzo podio per la nazionale giovanile delle Fiamme Oro, con un medagliere di tutto rispetto ai Campionati Mondiali Junior & Under23 di Auronzo di Cadore. Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia ha trionfato ai Campionati Mondiali Junior & Under23 di Auronzo di Cadore chiudendo la rassegna con due Medaglie d’Oro, due di Bronzo e altrettanti piazzamenti rilevanti. Una manifestazione da record che ha visto l’Italia piazzarsi al terzo posto nel medagliere con cinque Ori, cinque Argenti e quattro Bronzi.

Nove atleti delle Fiamme Oro per portare in alto lo sport italiano

I nove giovani atleti cremisi convocati in azzurro hanno brillato in ogni competizione confermando un’elevata preparazione, coordinata dal Direttore Tecnico, il V.Sov. La Macchia Silvio, e guidata dai Tecnici Ass.C. Monte Angelo, Ass.C.C. Celebrin Davide e V.Sov. Ventriglia Alessandro. A far da sfondo alla competizione sportiva della canoa italina, la splendida cornice delle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti Bellunesi, e le azzurre acque del Lago Santa Caterina.

Bottino doppio per l’Ag. Casadei Gabriele, che dopo l’Oro sulla disciplina olimpica del C1 Under23 1000 metri, è ritornato sul podio con una preziosa Medaglia di Bronzo nel C1 Under23 500 metri, dopo una gara al cardiopalmo con rimonta finale da brivido. Degna di nota anche la performance di Samuele Veglianti, atleta del Settore Giovanile nato e cresciuto nelle acque del Lago di Paola a Sabaudia. Samuele ha chiuso il Mondiale con la storica Medaglia d’Oro nel C1 Junior 1000 metri, un ottavo posto nella Finale del C2 Junior 1000 metri con il compagno di squadra Kristian Szela e un nono posto nella finale del C4 Junior 500 metri con gli altri tre atleti cremisi Valerio Roscioli, Riccardo Caporuscio e Andrea La Macchia, alla loro prima esperienza in azzurro.

Kristian Szela taglia il traguardo dei 500 metri

Altro emozionante e storico podio conquistato da Kristian Szela, che ha tagliato il traguardo in terza posizione nella gara olimpica del C2 Junior 500 metri, in coppia con l’atleta del Cus Torino Marco Tontodonati. Una Medaglia di Bronzo fino a oggi mai arrivata per l’Italia in questa categoria e che fa ben sperare in un’ascesa per Kristian. L’Ag. Szela Dawid, reduce dal successo iridato dello scorso anno con l’Oro Mondiale nel C2 Under23 500 metri in coppia con l’Ag. Casadei, ha partecipato al Campionato del Mondo chiudendo in quinta posizione la gara del C1 Under23 5000 metri e al terzo posto la Finale B del C2 Under23 500 metri insieme a Francesco Poschetto del Cus Torino.

Le donne trionfano sui 200 e 500 metri

Ottimi piazzamenti anche per le due donne portacolori delle Fiamme Oro ad Auronzo. L’Ag. Bellan Irene ha chiuso in sesta posizione una tiratissima Finale nel K1 Under23 200 metri, mentre la giovane Michela Di Santo si è classificata ottava nel C4 Under23 500 metri e sesta nella staffetta mista C1 Under23 5000 metri.

Impegnative le prove per tutti gli atleti delle Fiamme Oro Sabaudia, che hanno riposto una particolare attenzione anche alla carriera scolastica dei giovani pagaiatori, appartenenti al settore giovanile e studenti presso il Liceo Sportivo Giulio Cesare di Sabaudia. Si chiude così il sipario su uno dei Campionati Mondiali Junior & Under23, in attesa di concorrere ai Campionati Europei di categoria che si terranno dal 27 al 30 Luglio in Portogallo, a Montemor-o-Velho.