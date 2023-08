Sagra del pesce a Fiumicino 2023: data e programma

Finalmente arriva la tanto attesa ufficialità. La sagra del pesce a Fiumicino, edizione 2023, si svolgerà dal 22 al 24 settembre a piazzale Pozzoli (Molo Sud, inizio del lungomare). E’ stata la Pro Loco di Fiumicino a pubblicare la notizia su Facebook. Si tratta della 51esime edizione della sagra.

51esima edizione della sagra del pesce a Fiumicino: le date

“Ci risiamo! Finalmente Vi aspettiamo con la nostra immancabile frittura (e non solo), dal 22 al 24 settembre a piazzale Pozzoli (Molo Sud, inizio del lungomare). Oltre al nostro stand gastronomico, troverete Mercatini ed intrattenimento musicale”. La tanto attesa notizia è finalmente arrivata. L’edizione numero 51 della sagra del pesce a Fiumicino si svolgerà dal 22 al 24 settembre 2023. E’ stata la Pro Loco, con un post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook ad annunciare le date.

Una tradizione iniziata nel 1971

Una tradizione iniziata nel lontano 1971. “È la festa principale della nostra città: si prevede ogni anno la frittura di circa 15 quintali di pesce in una padella gigante. Il fritto viene servito nel caratteristico piatto in ceramica, che rimane come ricordo al visitatore. Spettacoli, intrattenimenti musicali e mercatini, mostre fotografiche e di pittura, percorsi enogastronomici organizzati da Slow Food e menù promozionali in alcuni ristoranti della città”, spiega la Pro Loco di Fiumicino. A corredo delle prelibatezza gastronomiche, ci saranno mercatini ed intrattenimento musicale con band locali a suonare dal vivo.

Le parole del presidente della Pro Loco di Fiumicino Pino Larango

Il presidente della Pro Loco di Fiumicino, Pino Larango, ricorda come quella di quest’anno sarà un’edizione speciale della sagra del pesce: sarà infatti di nuovo presente alla sagra il celebre padellone gigantesco. L’appuntamento sarà dunque dopo la Sagra del Pesce e del Baccalà alla sede di Roma Eataly, che avverrà per 4 giorni dal 7 al 10 settembre, sempre con la Pro Loco di Fiumicino protagonista con il proprio pesce fritto di qualità anche nella Capitale.