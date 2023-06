Sagre a Roma e nel Lazio dal 29 giugno al 2 luglio 2023: ecco dove e il programma completo

Si apre il periodo di Santi Pietro e Paolo sul territorio di Roma e del Lazio, con il lungo weekend che come sempre può essere l’occasione per visitare importanti eventi o addirittura sagre nella nostra area regionale. Tra le cinque provincie del territorio laziale, come ogni fine settimana sono svariati gli eventi da seguire all’insegna della cultura e soprattutto della sfera enogastronomica locale.

Le sagre tra il 29 giugno e il 2 luglio a Roma e nel Lazio

Alle porte della Capitale d’Italia, troviamo una rinomata sagra nel Comune di Lariano. La zona, a pochi passi da Velletri, Artena e Valmontone, propone anche quest’anno la Cellittata. Con questo particolare termine locale, infatti, i cittadini della località romana indicherebbero una particolare pasta fatta in casa e proprio proveniente da quel territorio al confine tra Roma e Frosinone.

La birra di Montelibretti

Per gli amanti della birra, non si può perdere il festival di questa bevanda alcolica a Montelibretti. Il Comune della provincia romana, situato a pochi passi dalle località di Passo Corese e Moricone, quest’anno propone un particolare festival delle birre fatte in Irlanda. L’evento si rifà ai festeggiamenti del Saint Patrick’s Day (La Festa di San Patrizio), proponendo anche concerti di musica irlandese.

I fritti romani nel quartiere di Testaccio

Per gli amanti della frittura, la tappa di Testaccio è d’obbligo per questo fine settimana. In uno dei quartieri simbolo della frittura romana, al largo Dino Frisullo (dietro la Città dell’Altra Economia) è stata organizzata una quattro giorni all’insegna della promozione della frittura e lo street food. Lo spazio vedrà la presenza dei ristoranti locali, che per l’occasione friggeranno per gli ospiti le specialità tipiche della frittura romana (carciofi fritti, baccalà pastellato, il supplì romano).

La festa della Mietitura a Fiumicino

Anche il territorio di Fiumicino propone questo fine settimana un importante evento, come dimostra la Festa della Mietitura. Chiamata anche “Festa della Trebbiatura”, la manifestazione è arrivata alla sua decima edizione. In tale evento si celebra il lavoro della terra, fatto di tradizione enogastronomica e storia locale.

Foto: @ArtFestival