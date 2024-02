Sai come funziona il regime alimentare dei colori? In cosa consiste e a cosa serve

Alla scoperta di una nuova moda all’interno dei pasti degli italiani: il regime alimentari dei colori. Ecco cosa dicono i medici.

Tra le nuove diete consigliate dai nutrizionisti e utilizzate dagli italiani, troviamo anche il regime alimentare dei colori. Tale articolazione dei pasti, come si può evincere, suddivide gli alimenti secondo il loro colore: colori che, oltretutto, riflettono le proprietà nutritive e salutari di ogni prodotto alimentare. Ora vi spieghiamo come funziona questo tipo di nutrizione.

Il regime alimentare dei colori: come funziona

Secondo i medici esperti di nutrizione, i colori vanno variati ogni giorno della settimana. Tale alternanza dei colori, nella sostanza, permette un apporto equilibrato di vitamine, minerali, antiossidanti e altri principi attivi utili per il nostro organismo. I medici la consigliano particolarmente questa dieta, perchè permette alle persone di mangiare con più divertimento e stimolo alimenti come la frutta o la verdura.

Il regime alimentare dei colori durante la settimana

La dieta prescritta dai nutrizionisti permette di seguire un preciso schema cromatico per ogni giorno della settimana, scegliendo una serie di alimenti che appartengono a quella precisa categoria di colore. Il lunedì si parte con il colore bianco, poi di seguito troveremo il rosso del martedì, il giallo-arancio del mercoledì, il blu-viola del giovedì, il verde del venerdì e nel weekend si mischiano i colori per l’elaborazione dei pasti del sabato e la domenica.

L’importanza dei colori nell’alimentazione settimanale

È stato studiato dai medici come ogni colore, con i propri fitonutrienti specifici, possiede tutta una serie di benefici per il nostro organismo. Gli alimenti bianchi sono ricchi di polifenoli e flavonoidi, che hanno proprietà antinfiammatorie, depurative e per proteggere la circolazione sanguigna: in questa categoria troviamo l’aglio, la cipolla e il finocchio.

Gli alimenti rossi sono fonti di caretenoidi e antiossidanti, come il licopene, che vanno a contrastare i radicali liberi e prevengono malattie di origine tumorale o cardiovascolare. Tra questi alimenti troviamo il pomodoro, le fragole e le ciliege. Gli alimenti giallo-arancio sono ricchi delle vitamine A, B, C, il betacarotene e i flavonoidi, che hanno il compito di rinforzare il sistema immunitario, proteggere la pelle e la vista, oltre che produrre collagene. In questa categoria troviamo le carote, le arance e i mandarini.

I colori blu-viola e verde nell’alimentazione

Per il colore blu-viola, questi colori contengono grandi quantità di antocianine e resveratrolo, ovvero proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Hanno effetti benefici sul sistema nervoso, il metabolismo e la pressione arteriosa. Questi tipi di alimenti sono i mirtilli, i frutti di bosco e l’uva.

Gli alimenti verdi, invece, sono ricchi di clorofilla, acido folico e ferro. Queste proprietà sull’organismo hanno un’azione antianemica, disintossicante e alcalinezzante. Sono poi fonti di calcio, magnesio e potassio, che regolano il pH e l’equilibrio idrosalino. Tra questi alimenti troviamo gli spinaci, il cavolo e il broccolo.