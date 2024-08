Salasso sulle strisce blu di Nettuno: parcheggiare costa 1,50€ l’ora

Rincari sulle strisce blu di Nettuno, parcheggiare costa 1,50€ l’ora: i residenti chiedono uno sconto per chi vive nel Comune

E’ caos a Nettuno, dove le strisce blu per parcheggiare sono diventate un lusso per ricchi turisti e pochi altri cittadini. Fa infatti discutere l’attuale costo per la sosta in questi spazi pubblici, che ha toccato la cifra di 1,50€ all’ora. Una situazione che sicuramente permette al Comune di fare cassa durante questa stagione turistica, ma che viene aspramente criticata dai residenti. Infatti, per l’utilizzo dei posti non ci sarebbero dei trattamenti di riguardo verso chi vive nella nota località balneare del Litorale Romano tutto l’anno.

Strisce blu da ricchi nel Comune di Nettuno

Nettuno vede un costo alto dei parcheggi, anche se non come mete balneari o turistiche più blasonate. A Roma, eccetto alcune zone, ancora la striscia blu oscilla tra 1€ e 1,20€. Sulla riviera amalfitana, dove i posti sono molto meno, nella zona allestita sul lungomare si raggiungono anche i 6€ l’ora. La località di Fiumicino, che all’interno vede anche la zona di Fregene, si attiene su prezzi simili al Comune di Roma, magari con ticket da 5€ per tenere la macchina parcheggiata tutta la giornata.

Le lamentele dei residenti sul Litorale Romano

La situazione di Nettuno da una parte guarda allo sfruttamento del fenomeno turistico del territorio, ma dall’altra penalizza i residenti. Come qualche cittadino ha evidenziato, servirebbero dei passi dell’Amministrazione per venire incontro alla cittadinanza. Premesso che nessun residente si rifiuta di pagare le strisce blu, l’idea avanzata è quella di rendere più economico il posteggio in quelle aree nel caso di residenti della zona: un leggero sconto, magari con un computer capace di rilevare chi realmente vive nel Comune attraverso l’utilizzo della targa.

Le realtà dietro i parcheggi costosi sono molteplici, a cominciare dai pochi spazi presenti su tutta Nettuno. Servirebbero delle nuove aree di sosta, ma soprattutto degli introiti che poi vengano investiti – a differenza di ora – per garantire la corretta sicurezza stradale nel Comune.