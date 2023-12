Saldi a Roma e nel Lazio: le date e le regole da seguire

Nella giornata di venerdì 5 gennaio 2024, inizieranno ufficialmente i saldi nei negozi presenti su Roma e tutto il Lazio.

Mentre i cittadini sono presi dalle prime giornate per l’acquisto dei regali di Natale, Roma e Lazio sanno da oggi quando inizieranno i saldi invernali. La Regione Lazio, infatti, per la Capitale e le altre province regionali ha messo in calendario la data del 5 gennaio 2024, ovvero il primo giorno lavorativo precedente la festività dell’Epifania. Ogni negozio, a questo punto e vedendo le normative vigenti, non potrà fare offerte promozionali fino a 30 giorni prima dell’apertura dei saldi.

Sarò un periodo di shopping lungo quello dei saldi invernali del 2024, considerato come la Regione Lazio ha pensato un’estensione di 6 settimane per questa sessione. Un’iniziativa che farà piacere agli amanti dello shopping, che mai prima d’ora hanno goduto di un periodo così lungo per i saldi. Tale meccanismo dovrebbe, nella pratica, consentire l’acquisto di prodotti a un prezzo più conveniente e soprattutto in maniera più semplice. Rimane però sempre l’incognita delle truffe, quindi il consumatore deve tenere gli occhi sempre ben aperti.

Le regole che deve seguire il consumatore durante i saldi

Per evitare d’incorrere in truffe o fregature, piccole attenzioni possono salvaguardare il consumatore e il suo portafoglio. Anzitutto guardando l’etichetta del prodotto desiderato, leggendo attentamente tre dati:

il prezzo di mercato del prodotto;

lo sconto offerto dall’attività commerciale;

il prezzo finale scontato.

Con le norme vigenti, infatti, è un obbligo per i negozianti porre questi tre dati fondamentali sui cartellini dei propri prodotti in vendita.

Come evitare fregature durante i saldi?

Anche in questo caso, solo con molta attenzione si evitano fregature durante i saldi. Quello che personalmente vi consigliamo, per fare acquisti e affari migliori durante questo periodo di compere invernali, è quello di visionare bene i negozi dove andrete a comprare e vedere realmente dove ci sta un’offerta imperdibile. Diffidate poi dagli sconti eccessivamente elevati.