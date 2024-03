Sale sul tetto dell’auto in corsa, Alberto Tron muore a 27 anni: denunciato l’amico alla guida

Alberto Tron, 27 anni, è caduto mentre l’auto percorreva una curva. Ha battuto la testa sull’asfalto ed è entrato in coma. Ricoverato in ospedale, è morto dopo due giorni di agonia.

L’amico alla guida dell’auto è stato denunciato per omicidio colposo.

Sale sul tetto dell’auto, Alberto Tron muore a 27 anni

Lo chiamano car surfing: un “gioco” pericolosissimo che consiste nel restare in piedi sul tetto di un’auto in movimento. Sarebbe stato questa folle sfida a costare la vita a un giovane falegname di 27 anni di Villar Perosa (Torino), Alberto Tron.

Il giovane sarebbe salito sul tetto dell’auto guidata da un amico, ma mentre la vettura virava in una curva, Alberto ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. Ha battuto la testa sull’asfalto e ha perso immediatamente i sensi. È stato ricoverato al CTO di Torino, ma dal coma non si è più svegliato.

Lo scorso martedì i medici del nosocomio piemontese ne hanno dichiarato la morte cerebrale. I genitori, in un estremo atto di coraggio, hanno concesso l’espianto degli organi.

L’amico alla guida indagato

I fatti si sono registrati a Salza, nel Torinese, dopo il pranzo dei falegnami, un evento organizzato proprio dalla vittima. Inizialmente non erano stati resi noti i dettagli dell’incidente, che sono emersi nelle ultime ore.

Della vicenda si stanno occupando i Carabinieri di Perrero, incaricati dalla Procura di Torino. I militari hanno sentito tutti i partecipanti alla festa, in particolare rimaste fino a notte fonda, quando si è consumata la tragedia. L’amico alla guida è stato denunciato per omicidio colposo. Chi conosceva Alberto Tron, lo descrive come un giovane sempre entusiasta, con una grande passione per le moto, come raccontano le foto condivise sul suo profilo social.