San Cesareo, scomparso Enrico Amata dalla comunità “Associazione Onlus Insieme”: i parenti lo cercano disperatamente

Enrico Amata è scomparso circa due ore fa dalla comunità “Associazione Onlus Insieme” di Via Cardinal Pietro Parente 33. A darne l’allarme la sorella Marina tramite un post su facebook dove, disperatamente, chiede se qualcuno ha notizie. Enrico ha 57 anni, è alto circa 1.65 cm e non ha i documenti, di seguito i contatti per chi dovesse avere o ricevere notizie in merito.

Scomparso Enrico Amata

La comunità “Associazione Onlus Insieme” si trova a San Cesareo in Via Cardinal Pietro Parente 33. Al momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo la posizione di Enrico. Per questo motivo, di seguito è riportato integralmente il post pubblicato dalla sorella Marina su Facebook.

Altri contatti