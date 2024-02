San Giovanni, rivoluzione urbana in visto dell’Anno Santo: mercato, piazza e parcheggio riqualificati

Riqualificazione urbana di San Giovanni: l’obiettivo del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il Giubileo.

In vista del Giubileo, sarà “rivoluzione San Giovanni“. Il sindaco Roberto Gualtieri pensa a una nuova urbanizzazione del quadrante capitolino al confine tra I e VII Municipio di Roma, in un’operazione che di fatto punta a creare nuove opere pubbliche nel quartiere e soprattutto riqualificare quelle che storicamente sono in stato di abbandono in questo quadrante dell’Appio Latino.

Operazione San Giovanni: gli obiettivi di Gualtieri per l’Anno Santo

Lo abbiamo detto anche con nostri precedenti approfondimenti: la riqualificazione di San Giovanni è una corsa contro il tempo, considerato la fine di Dicembre 2024 dista ad appena 10 mesi. Per il 24 Dicembre 2024, ovvero l’inizio del Giubileo, il sindaco Roberto Gualtieri spera di poter avere un nuovo mercato per via Sannio, una nuova piazza centrale per San Giovanni e soprattutto la completa riqualificazione per il parcheggio di via Magna Grecia.

La piazza di San Giovanni

Il Sindaco di Roma punta a un totale restyling della storica piazza di San Giovanni, in lavori che ormai sono cominciati da diverse settimane. Nel nuovo progetto per questa storica area romana, che diventerà centrale durante il Giubileo, il disegno prevede l’installazione di nuove fontane a raso e soprattutto aree verdi di abbellimento. Un progetto da 15 milioni di euro, che per la fine di Dicembre 2024 potrebbe trovarsi al 70% del cantiere.

La demolizione del mercato di via Sannio

Nel progetto romano per la riqualificazione dei mercati rionali, Gualtieri ha inserito pure la struttura di via Sannio. Demolita appena pochi giorni fa, la nuova struttura che ospiterà i commercianti annuncia di essere moderna ed ecosostenibile. Un lontano ricordo i banchi di ferro arruginiti e pericolanti, in un progetto costato alle casse comunali intorno ai 6 milioni di euro. Per chi se lo chiede, il progetto di riqualificazione dovrebbe concludersi in 10 mesi.

La situazione al parcheggio di via Magna Grecia

La nota che fa più penare il sindaco Gualtieri è lo storico parcheggio di via Magna Grecia, da tempo ormai in stato di abbandono. I lavori per la riqualificazione sono in fortissimo ritardo, in una struttura che difficilmente verrà conclusa in tempo per il periodo giubilare. Il Campidoglio punta su un parcheggio moderno, ospitale per le auto elettrico e utile per tutto il quartiere.