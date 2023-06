San Pietro e Paolo a Roma, cosa fare il 29 giugno 2023: tutti gli eventi in programma

Arriva il 29 Giugno 2023, con una grande feste che impernierà tutto il territorio di Roma per San Pietro e Paolo. Infatti, previste attività soprattutto nei quadranti dell’Eur, la zona di Ostiense e Garbatella. Il Comune capitolino si sta attrezzando per mettere in mostra eventi e soprattutto momenti d’intrattenimento in giro per la Città Eterna, con numerose manifestazioni che vedremo nel quadrante Sud capitolino.

Cosa fare a San Pietro e Paolo a Roma? La visita ai Musei Vaticani

Essendo la festa patronale della città di Roma, l’occasione è ghiotta per organizzare dei momenti con gli amici o all’insegna del sano divertimento. Tra le attività che vi consigliamo vivamente, c’è quella di visitare i Musei Vaticani. Pure se bisogna prenotare con largo anticipo le visite, risultano tra le attrazioni artistiche più visitate del mondo. Poi la bellezza della Cappella Sistina, rende questo posto magico imperdibile per cittadini e soprattutto i numerosi turisti che vengono a trovarci nella Città Eterna.

I mostri di Bomarzo nella provincia di Viterbo

Essendo un giorno festivo, la giornata può essere ideale anche una gita fuori porta. Recandoci nella bellissima zona della Tuscia viterbese, non possiamo assolutamente saltare una visita ai leggendari mostri di Bomarzo. Oltre a visitare la suggestiva cittadina, può essere l’occasione di fare una gita all’area aperta con la propria famiglia, in un’esperienza consigliata anche con i vostri bambini, che potrebbero apprezzare tanto questa visita. Anche sul piano dell’enogastronomia, la zona della Tuscia è una garanzia per gli amanti del mangiare buono e la forchetta.

Una vacanza nella zona della Tuscia

Senza uscire dal Comune di Viterbo, oltre ai mostri di Bomarzo la Tuscia offre altre bellissime attrazioni. Cominciando dal Centro Storico di Viterbo, che all’arte alterna anche ottimi ristoranti dove andare e soprattutto con costi contenuti. Ci permettiamo di consigliare anche una visita alle numerose terme romane della Tuscia, che con i trattamenti a base di zolfo consentono di effettuare una giornata diversa dal solito: un’esperienza consigliata a tutti, ma soprattutto alle coppie di morosi per passare una giornata di vero relax e all’insegna del benessere.

Una giornata a QC Terme nel territorio di Fiumicino

Per chi non volesse spostarsi da Roma con la macchina, ci spostiamo a Fiumicino. Qui, per chi vuole fare una gradita sorpresa alla propria compagna di vita, un’ottima soluzione può essere QC Terme. La struttura è l’impianto termale più famoso di Roma, molto ambito soprattutto da un pubblico giovane e che vuole passare una giornata di tranquillità con il proprio partner. Facile da raggiungere, lascia sempre largamente soddisfatti i propri clienti.

Passeggiando per Roma la sera

Il fascino del Centro Storico capitolino la notte, non lo eguaglia nessuna città al mondo. Ecco perché vi consigliamo di farlo, magari mettendo in programma anche una cena presso i caratteristici ristoranti del Centro. Qui, potete passeggiare insieme alla vostra amata, con gli amici oppure inserirvi nei gruppi che effettuano visite guidate la sera. Sarà uno spettacolo indimenticabile.

Foto: @MeolaFrancesco