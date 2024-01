Sanremo 2024: costo dei biglietti, quando comprarli e il contest per vincerli

Sanremo è alle porte. Il Festival comincia il 6 febbraio 2024 e si conclude il 10, ma è già caccia ai biglietti: come e dove acquistarli.

Il Festival di Sanremo è alle porte. La kermesse canora è sempre molto attesa dagli estimatori, ma anche e soprattutto dai cantanti in gara. Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione, ha fatto le cose in grande. Un vero e proprio evento musicale con al centro anche (ma non solo) il glamour. Protagonisti sono i brani e gli artisti che li presentano, ma ci sarà spazio anche per lo spettacolo con tanti ospiti importanti e un nutrito gruppo di co-conduttori e co-conduttrici.

Tutto già annunciato, così come il metodo di questa edizione. Il 2024 è all’insegna delle novità per quanto concerne la divisione del lavoro: la prima serata della manifestazione canora vedrà esibirsi interamente i concorrenti in gara. Tutti e 30 i big canteranno all’esordio. Il motivo è semplice: far ascoltare immediatamente le canzoni per poi farsi un’idea nel corso delle altre giornate in cui canteranno per metà.

Sanremo 2024: dove trovare i biglietti

Infatti, dopo la prima serata, il resto della kermesse sarà frazionato ad esclusione della finale e della serata delle cover. Chi non canta la seconda sera canterà la terza e viceversa. L’uno farà il co-conduttore dell’altro. Questo è il regolamento per i cantanti in gara che avranno quindi la doppia valenza di artisti e presentatori accanto ad Amadeus. Tutto stabilito con un’estrazione la mattina prima della diretta serale e così per le successive esibizioni. Un meccanismo nuovo che vede ulteriori stimoli e alimenta la curiosità degli appassionati che già fanno a gara per accaparrarsi un biglietto.

In tal senso come è opportuno regolarsi? La risposta l’ha fornita immediatamente Amadeus. Sebastiani ha reso noto che i biglietti saranno disponibili tre settimane prima dell’inizio della manifestazione. Quindi il riferimento resta sempre il 6 febbraio: dalla data d’inizio bisogna andare a ritroso per 21 giorni. Da allora saranno aperte le vendite. Anche qui c’è un cambiamento e riguarda i prezzi. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma è già possibile dire che si venderanno i pacchetti: non è possibile acquistare un unico tagliando, ma saranno disponibili dei mini abbonamenti per tutte le serate.

Quanto costano

Quindi, sulla base di questa indiscrezione, rispetto ai prezzi dello scorso anno, è possibile formulare la seguente stima (non ufficiale): in galleria un abbonamento per tutte le serate costa intorno ai 672 euro, mentre in platea il prezzo si alza. Si potrebbe, infatti, arrivare a toccare quota 1290 euro. C’è anche chi, però, potrà assistere anche soltanto alla serata finale.

Si tratta degli abbonati Rai che hanno partecipato al concorso “Iniziativa Sanremo”: possono, infatti, vincere un posto per la semifinale o la finale della kermesse canora con tanto di viaggio spesato dalla Rai Radiotelevisione Italiana che, nell’anno del suo 70esimo genetliaco, premia ulteriormente gli affezionati. Inizia il conto alla rovescia: la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo sta per cominciare.