Santa Marinella, cavallo cade in un dirupo: salvo

A Santa Marinella, nella mattinata di giovedì 15 dicembre 2022, i Vigili del Fuoco di Cerveteri hanno tratto in salvo un equide che, accidentalmente, precipitato in un dirupo ha rischiato il peggio.

I fatti

Da quanto si apprende, al km 51 della Statale Aurelia, l’animale protagonista della vicenda in cronaca, probabilmente per il terreno scivoloso reso impervio dalle copiose piogge, è finito in una zona pericolosa; da qui, poi, non è riuscito a divincolarsi.

Grazie all’operazione di salvataggio posta in essere dai Vigili del Fuoco di Cerveteri l’equino è vivo.

La segnalazione

A dare l’allarme dell’evento di cui sopra, è stato il confinante del terreno nel quale l’animale è collocato: resosi conto della gravità, ha avvisato i Vigili del Fuoco che, sul posto, si sono adoperati nelle attività atte alla risoluzione della problematica.

Le cure medico-veterinarie

Importante – non di meno – quanto messo in campo, in scienza e coscienza, dal medico-veterinario occupatosi dello stato di salute del cavallo che, seppur fortemente provato dall’incidente, ancora nitrisce.