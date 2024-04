Scavarono un tunnel per rapinare una banca di Roma, ma rimasero intrappolati dentro: Carabinieri arrestano i 5 ladri

Carabinieri arrestano i 5 ladri della banda del buco di Roma: nell’Agosto 2022 tentarono di entrare in una banca all’Aurelio.

A distanza di due anni, arrivano gli arresti per i 5 ladri che provano il colpo del “buco” a una banca di Roma. L’episodio avvenne all’Aurelio, quando i malviventi crearono un tunnel sotterraneo per accedere alla filiale bancaria. Un colpo che probabilmente sarebbe riuscito, non fosse che il giorno della rapina il sotterraneo è collassato insieme alla strada, di fatto intrappolando i rapinatori e facilitando il fermo delle forze dell’ordine.

Arrestati i 5 ladri legati alla rapina del buco a Roma

L’episodio risale all’Agosto 2022, con gli arresti che arrivano solo oggi dopo alcuni anni d’indagini a cura della Procura di Roma. I sospettati del colpo, infatti, furono responsabili anche del crollo di una parte di via Innocenzo XI, dove prima sorgeva una filiale bancaria. Il cedimento della strada, come dimostrarono le perizie tecniche, fu dovuto proprio alla creazione di un tunnel sotterraneo da parte dei ladri.

L’indagine dei Carabinieri sul colpo del buco a Roma

I Carabinieri conoscevano la “banda del buco” già da Giugno 2022, quando i soggetti iniziarono a effettuare questa tipologia di furti e rapine con la tecnica dei tunnel sotterranei o nei muri degli edifici. Proprio il costante monitoraggio dei ladri, fece vedere ai militari il crollo della strada in diretta: uomini dell’Arma che furono facilitati nell’arresto dei soggetti, tanto da trovare sotto le macerie anche un ladro gravemente ferito per il collasso del terreno.

L’idea del colpo col buco in una banca

Secondo l’idea dei ladri, alla banca avrebbero potuto accederci dall’impianto fognario. Ecco perché avevano occupato un negozio sfitto nella zona, dove nel seminterrato avevano cominciato a costruire il tunnel con lo stile de “La casa di carta”. Peccato non abbiano avuto la stessa fortuna del Professore con i suoi scagnozzi, considerato come al muro dell’Unicredit non sono mai arrivati e tutto il tunnel stava per ucciderli con il crollo.