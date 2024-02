Sciogli il ghiaccio del parabrezza in meno di un minuto, il trucco che non ti farà più attendere

Il parabrezza della vostra automobile è pieno di ghiaccio: ecco un metodo veloce per sbrinarlo in una manciata di secondi.

Quante volte in pieno inverno, abbiamo trovato il vetro delle nostre automobili pieno di ghiaccio. Ma sopratutto, quante volte ci siamo “scervellati” per trovare delle soluzioni veloci per sbrinarlo e magari non arrivare puntuali a un appuntamento. Un film che si ripete, per noi cittadini italiani, sempre. Soprattutto poi la mattina presto, quando siamo presi dai secondi contati per accompagnare i figli a scuola e soprattutto presentarci in orario al lavoro.

Il parabrezza pieno di ghiaccio in Italia

Questa tipologia di problemi ormai prende piede in quasi tutta Italia, particolarmente poi in aree di montagna, le Regioni del Nord e alcune località del Centro, come possono essere Roma o Firenze. La presenza del ghiaccio sul parabrezza è assolutamente naturale, considerato come l’umidità notturna bagna le nostre macchine in sosta all’aria aperta e poi gela durante le ore notturne.

Il dramma del ghiaccio sul vetro della macchina

Avere il ghiaccio sul vetro della macchina, spesso e volentieri, è un grosso problema. Eccetto le auto che usano spray anti-congelamento per i propri vetri, le altre sono costrette a pensare rimedi spesso che impegnano interi quarti d’ora prima di arrivare a un sufficiente risultato. Basti pensare al sistema di riscaldamento della macchina sul vetro, che spesso impiega diversi minuti per arrivare a sbrinare il parabrezza.

Il metodo veloce per sciogliere il ghiaccio sul parabrezza

Basta vecchi trucchi della nonna per risolvere questo tipo di disagio, come potevano essere i pentoloni di acqua calda (con il rischio oggettivo di bruciarsi) o le spatole per grattare il vetro e rischiare di graffiarlo o addirittura scheggiarlo. Il segreto del nuovo metodo, che sta spopolando su TikTok, è quello di aprire semplicemente dei precisi sportelli della macchina.

Sciogliere il ghiaccio in pochi secondi sul parabrezza

È mattina presto, il nostro parabrezza è pieno di ghiaccio perchè ha nevicato o gelato durante la notte. Senza paura, mettiamo in gioco il trucchetto per sbrinare i vetro. Apriamo tutto lo sportello del passeggero, poi sul lato posteriore apriamo lo sportello sul lato sinistro (ovvero quello dietro al guidatore). Per la fisica, in questo modo, creeremo un circolo d’aria all’interno dell’abitacolo.

Il circolo d’aria contro il ghiaccio

Va bene, il circolo d’aria a cosa serve in questo caso? Non solo a cambiare gli odori nella macchina. L’automobile andrà a temperatura, riscaldandosi e facendo alzare il calore nel vetro. Tale fenomeno fisico, per reazione, porterà a un rapido scioglimento del ghiaccio, che nel giro di pochi secondi sparirà con un solo mezzo giro di tergicristallo.