Sciopero benzinai e self service: cosa succede e gli orari

Lo sciopero dei benzinai e dei self service previsto per il 24 e il 26 gennaio prossimo resta, almeno per il momento, confermato. Se inizialmente la possibilità di revocare lo sciopero sembrava un’opzione percorribile, adesso tale strada non pare essere fra quelle contemplate. Infatti, nonostante l’appello del ministro Adolfo Urso affinché l’agitazione venisse revocata, la protesta resta invece confermata. Pertanto, nelle giornate indicate, i distributori e i self service di tutta la penisola resteranno chiusi.

Sciopero benzinai da domani su strade e autostrade: date e orari

Le motivazioni dello sciopero benzinai e self service

I motivi della mobilitazione che vede coinvolti i benzinai ma anche i self service sono da ricercarsi nelle accuse di speculazione, lanciate anche da alcuni esponenti di governo, dopo la mancata proroga del taglio delle accise e il conseguente aumento dei prezzi del carburante. Ma non solo. La categoria dei benzinai contesta anche le norme del decreto trasparenza, soprattutto l’obbligo dei distributori di esporre un cartello con i prezzi medi regionali e con il rischio di sanzione in caso di inottemperanza. Ricordiamo che lo sciopero dei benzinai riguarda l‘intera rete italiana e si applicherà sia alla modalità servito sia al self service. Il che vuol dire che non sarà possibile nemmeno fare rifornimento in autonomia in quanto le pompe resteranno chiuse. Tuttavia, i servizi minimi saranno comunque garantiti. In tal senso, alcune stazioni di servizio, scelte su base provinciale, resteranno aperte.

Orari

Per quel che riguarda propriamente gli orari, l’agitazione è stata ridotta, passando da 60 a 48 ore. I lavoratori incroceranno le braccia a partire dalle 19 di martedì 24 gennaio e fino alle 19 di giovedì 26 gennaio. Tuttavia, sulla rete ordinaria e sull’autostrada, gli orari saranno lievemente diversi. Ad esempio, sulla rete ordinaria lo sciopero inizierà alle 19 di martedì 24 gennaio mentre sulla rete autostradale la protesta avrà luogo qualche ora dopo, cioè alle 22 del prossimo 24 gennaio.