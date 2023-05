Sciopero Italo 14 maggio 2023: orari e treni garantiti

Per la giornata del 14 maggio 2023 è previsto uno sciopero di Italo che fa sin da subito prospettare una domenica alquanto complicata, soprattutto per chi dovrà, ovviamente, viaggiare in treno. La nota positiva, però, è che l’astensione dallo sciopero riguarda solamente poche ore, e molti treni rimarranno garantiti. Ecco il dettaglio completo.

Sciopero Italo 14 maggio 2023: le motivazioni

di 8 ore e che coinvolge tutto il personale Italo-NTV è stato proclamato dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti in merito al rinnovo del contratto di lavoro. Come comunicato in una nota ufficiale: "Le motivazioni alla base dello sciopero riguardano, in particolare, l'insufficienza della proposta economica presentata dalla Società Italo-NTV e il mancato pagamento del premio di risultato nei termini previsti dagli accordi, nonostante i livelli di produttività conseguiti dal personale".

Precisazioni sull’orario: lo sciopero di Italo del 14 maggio 2023 viene previsto per la fascia oraria che va dalle ore 9:01 alle ore 16:59.

Quali sono i treni garantiti durante lo sciopero

Per sapere quali sono i treni garantiti per lo sciopero previsto per la giornata di domenica 14 maggio 2023, basta visitare il sito ufficiale dell’azienda. Di seguito, per una rapida consultazione, noi della redazione vi proponiamo i treni che non saranno garantiti durante la giornata, e i cui viaggi potrebbero essere a rischio. Eccoli di seguito: