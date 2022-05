Scompare dopo un’escursione in montagna: paura per un 50enne

Ha approfittato del clima mite per fare un escursione in montagna ma qualcosa non è andato nel verso giusto. Se l’è vista brutta un uomo di 50 anni disperso nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 maggio, tra la vetta del Monte Gennaro e il Fosso dei Ronci.

Uomo disperso in montagna: le ricerche del CNSAS

Tempestivo l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio insieme al lavoro dei Vigili del Fuoco per le ricerche del 50enne che, come detto, risultava disperso tra la vetta del Monte Gennaro e il Fosso dei Ronci, in provincia di Roma.

L’allarme degli amici e le ricerche dell’uomo

A lanciare l’allarme alcuni amici dell’escursionista che non vedendolo tornare all’orario concordato nel punto di incontro hanno richiesto aiuto al Soccorso Alpino e ai Vigili del Fuoco. Sul posto, per le operazioni di ricerca, sono giunte alcune squadre di terra del Soccorso Alpino e l’elicottero dei Vigili del Fuoco per una perlustrazione aerea dell’area.

Il ritrovamento

Dopo diverse ore di ricerca via terra e via aerea, l’uomo è stato individuato dall’elicottero, recuperato e trasportato nei pressi di Prato Favale dove nel mentre stavano giungendo ulteriori squadre di ricerca via terra del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco.