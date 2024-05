Scontro frontale tra due auto, morta una bambina di 8 anni: feriti anche la nonna e il fratellino

L’incidente si è registrato la notte scorsa. A scontrarsi due auto – una Seat e una Bmw – tra cui quella su cui viaggiava la vittima insieme al fratellino di 9 anni e alla nonna, che era al volante.

Sulla seconda auto viaggiavano un uomo di 47 anni e una donna di 60, rimasti illesi.

Scontro frontale tra due auto, morta una bambina di 8 anni

Una bambina di 8 anni, la piccola Giada Paolella, è morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Clusone, in provincia di Bergamo. In auto con la vittima viaggiavano il fratellino di 9 anni e la nonna, che era al volante. Entrambi sono rimasti feriti.

Sull’altra auto viaggiavano un uomo di 47 anni e una donna di 60, rimasti illesi. L’incidente è avvenuto sulla ex statale 671. Stando a quanto ricostruito finora, una delle due auto sarebbe finita fuori strada, nei pressi di una rotonda, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, finendo sulla corsia opposta. Per la piccola Giada non c’è stato nulla da fare, la bambina è morta sul colpo. Sul posto diverse ambulanze e vigili del fuoco.