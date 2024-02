Scoperta una casa di riposo degli orrori, anziani abbandonati e “rinchiusi” nel letto con griglie di ferro

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato quattro persone, tre delle quali facenti parte dello stesso nucleo familiare. Per loro sono scattati i domiciliari.

Le accuse sono – a vario titolo – di abbandono di incapaci, esercizio abusivo della professione sanitaria e sequestro di persona. Nella struttura erano presenti una 30ina di ospiti, ognuno dei quali versava una retta di circa 1.000 euro mensili.

Scoperta una casa di riposo degli orrori

Anziani lasciati soli, senza cure né assistenza medica, spesso sedati – senza alcuna autorizzazione – per evitare che durante la notte chiedessero assistenza. È il drammatico scenario emerso dalle indagini dei Carabinieri di Caltanissetta, che questa mattina hanno arrestato quattro persone, tre delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare. Secondo le indagini, partite nel giugno dello scorso anno, gli anziani ospiti della struttura venivano abbandonati a sé stessi, anche per diverse ore. Non solo, la struttura mancherebbe anche dei requisiti igienico-sanitari, sprovvista di bagni adeguati ai disabili e di condizionatori.

A “occuparsi” degli anziani sarebbero state delle persone che non hanno la qualifica per farlo. Il tutto per risparmiare sui costi di gestione. Agli anziani venivano somministrati dei calmanti, senza alcuna prescrizione medica, per evitare che chiamassero durante la notte. In un caso, in particolare, un anziano sarebbe stato bloccato sul letto con delle griglie di ferro, che solitamente vengono utilizzate come barriere laterali. La casa di riposo è stata posta sotto sequestro, mentre i quattro indagati sono finiti ai domiciliari. Le accuse sono a vario titolo – di abbandono di incapaci, esercizio abusivo della professione sanitaria e sequestro di persona.

Gli ospiti versavano una retta mensile di circa 1.000 euro.